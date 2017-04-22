أول قضية أميركية من نوعها عن ختان الإناث

وجهت #محكمة اتحادية تهماً إلى #طبيب في ولاية #ميشيغان الأميركية وزوجته بمساعدة طبيبة في مدينة ديترويت على إجراء عمليات ختان لفتيات في السابعة من العمر.

ووفقا لوزارة العدل الأميركية فإن القضية تبدو الأولى من نوعها التي تقع تحت طائلة #قانون أميركي صدر في عام 1996 يحظر #ختان_الإناث.

واتهمت السلطات، الجمعة، فخر الدين العطار الذي يملك مركزا طبيا في ليفونيا بولاية ميشيغان وزوجته فريدة العطار التي تعمل مديرة للمكتب بالسماح لجومانة ناجاروالا بإجراء العمليات في مركزهما الطبي.

وألقت السلطات القبض على الطبيبة الأسبوع الماضي ووضعت في إجازة إدارية من مستشفى في ديترويت تعمل به كطبيبة بقسم الطوارئ.

وقالت وزارة العدل إن الزوجين المتهمين سيمثلان أمام محكمة اتحادية في #ديترويت.

وتشير تقديرات لمنظمة الصحة العالمية إلى أن أكثر من 200 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة الآن خضعن لعملية #الختان التي يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية دائمة.