شاهد فضيحة جديدة لأميركان إيرلاينز.. ضربها بعربة أطفال

بعد مرور حوالي أسبوعين على فضيحة سحل راكب من على متن طائرة تابعة لشركة أميريكان إيرلاينز، والتي أشعلت حرباً شعواء على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الشركة الأميركية المحلية، ها هي فضيحة أخرى تضاف إلى سجل الشركة "عاثرة الحظ"!

فقد انتشر فيديو يسجل #مشاجرة على متن إحدى #طائرات الشركة بين أفراد #الطاقم وعدد من #الركاب ، في حين بدت امرأة تبكي وهي تحمل طفلاً، ما دفع الشركة إلى توقيف أحد موظفيها المتورط في الشجار "الموثق".

وبحسب بعض التفاصيل المتوفرة، فإن موظفا تابعا للشركة انتزع من امرأة عربة أطفال إثر مشاجرة، وكاد يؤذي طفلها، بحسب ما أفاد شهود عيان لقناة ABC الأميركية.

في حين قال أحد مستخدمي فيسبوك واسمه سورين أديانثايا في تدوينة أرفق بها تسجيل الفيديو، الجمعة، إن موظف الشركة انتزع عربة أطفال من المرأة وضربها بها وكاد يصيب أيضا طفلها.

وقبل أقل من أسبوعين كان #طبيب يدعى #ديفيد_داو (69 عاما) نُقل إلى المستشفى بعد أن أنزلته شرطة الطيران في شيكاغو عنوة من طائرة تابعة لشركة #يونايتد_إيرلاينز مما أثار غضبا دوليا وسبب كابوسا للعلاقات العامة في الشركة.

الشركة تحقق

في المقابل، قالت ليزلي سكوت، المتحدثة باسم شركة أميركان أيرلاينز، إن الشركة تحقق في واقعة يوم الجمعة التي حدثت على متن الرحلة 591 المتجهة من سان فرانسيسكو إلى دالاس قبل إقلاع الطائرة.

وأوضحت أن الواقعة بدأت بخلاف حول ما إذا كان يحق للمرأة جلب عربة الأطفال معها إلى الطائرة.

وفي تسجيل الفيديو الذي بثه أديانثايا تسنى سماع المرأة التي تحمل الطفل وهي تطلب من المضيفين أن يحضروا لها عربة الأطفال، وبعد ذلك توجه راكب إلى مقدمة الطائرة، وطلب من طاقمها اسم الموظف الذي أخذ عربة الأطفال قبل أن يعود إلى مقعده.

وبعد دقائق صعد موظف آخر من الشركة قالت سكوت إنه مضيف إلى الطائرة وواجه الراكب.

وبعد ذلك حدثت مواجهة بين الاثنين في ممر الطائرة، وتسنى سماع المضيف وهو يهدد الراكب بالضرب. وفي نهاية الأمر عاد الراكب إلى مقعده ونزل المضيف من الطائرة.

وقالت أميركان أيرلاينز في بيان في وقت متأخر من مساء الجمعة "نشعر بأسف بالغ للألم الذي سببناه لهذه الراكبة وأسرتها وللركاب الآخرين الذين تأثروا بالواقعة." وأضافت أنه تم نقل المرأة وأسرتها إلى الدرجة الأولى لاستكمال رحلتهم.