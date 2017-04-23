فيديو مروع.. سقوط طفلة من حافلة المدرسة

التقطت #كاميرا مثبتة بسيارة عامل إطفاء أميركي، من أركانساس، لحظات مرعبة حيث سقطت طفلة لا تتعدى 4 سنوات من العمر من حافلة المدرسة وارتطمت بأرض الشارع.

وأظهر مقطع فيديو قصير، عرضته وسائل الإعلام الأميركية، الطفلة وهي متشبثة بباب #الحافلة الذي فُتح فجأة، إلا أنها لم تستطع التماسك وسقطت في وسط الشارع.

عامل الإطفاء، سيامبولي، أوقف سيارته على الفور وسارع لإسعاف #الطفلة الصغيرة، التي كانت شبه فاقدة للوعي في البداية، إلا أنها استعادت وعيها بمجرد أن حملها بين يديه.

ونقلت "فوكس نيوز" عن سيامبولي قوله: "بدت الفتاة وكأنها أصيبت بصدمة عصبية، وبدأت تصرخ وتقول "أين أمي؟".. تبدو هذه الأشياء مؤثرة جداً"، مشيراً إلى أنه استدعى فرقة الإسعاف التي وصلت بعد بضع دقائق.

ونقلت الطفلة الصغيرة إلى #المستشفى، إلا أن والدتها قالت إنها أصيبت بكسر في الفك وسوف تخضع لجراحة صغيرة، وسوف تخرج من المستشفى قريبا. وقالت الأم إنها لا توجه أي لوم إلى السائق، وأن كل ما يهمها هي ابنتها وسلامتها.