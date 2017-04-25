مأساة.. دب يلتهم يد طفل في حديقة حيوان بالضفة

أكدت #الشرطة_الفلسطينية أن دبا التهم يد #طفل_فلسطيني يبلغ من العمر 9 أعوام عندما حاول إطعامه خلال رحلة مدرسية لحديقة حيوان في مدينة #قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن الصبي اقترب من قفص الدب ليقدم له طعاماً، وإن الدب انقض على يده وقضمها من المرفق. وأكل الدب اليد. ونقل الصبي إلى مستشفى محلي للعلاج.

وبعد الواقعة أعلنت #وزارة_التربية والتعليم العالي، عبر الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، #تعليق #الرحلات_المدرسية إلى #الحديقة بشكل مؤقت إلى حين اتخاذ تدابير #السلامة العامة فيها.