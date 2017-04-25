إسرائيل تعين أول قاضية شرعية عربية

أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد، الثلاثاء، أنها عينت أول #قاضية_شرعية_عربية في المحاكم الشرعية الإسلامية في #إسرائيل.

واختارت إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي، مع لجنة تعيين القضاة، #المحامية #هناء_خطيب لتكون أول قاضية شرعية في المحاكم الإسلامية.

وتحمل خطيب شهادة ماجستير في القانون ومتخصصة في قانون الأحوال الشخصية والأسرة والشريعة، وهي من سكان بلدة طمرة في الجليل في شمال البلاد ومتزوجة ولها 4 أولاد.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية في بيان: "اخترنا اليوم أول امرأة في منصب قاض شرعي".

وتوجد في إسرائيل 9 محاكم إسلامية شرعية يبلغ عدد القضاة فيها، مع تعيين هناء خطيب، 18. كما توجد محاكم دينية للطوائف الأخرى. لكن لا وجود لقاضيات يهوديات أو مسيحيات أو درزيات.

وستؤدي هناء خطيب اليمين أمام الرئيس الإسرائيلي رؤوفن ريفلن بعد 14 يوماً من إعلان تعيينها وقبل استلام مهامها.

وكانت السلطة الفلسطينية عينت قاضيتين في المحاكم الشرعية عام 2015.

وقالت القاضية هناء خطيب للإذاعة الإسرائيلية بالعبرية: "عملت محامية طيلة 17 عاما، وأنا على اطلاع جيد على أجهزة المحكمة الشرعية".

ولا يسمح القانون الإسرائيلي بزواج الرجل المسلم بأربع نساء وفقا للشريعة الإسلامية. ويلجأ الكثير من الرجال المسلمين العرب في اسرائيل للزواج في الضفة الغربية من امرأة فلسطينية، ولا تسجل الزوجة في الهوية الشخصية للرجل، بل يسجل أولادها فقط.

ويقدر عدد العرب في إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وهم يشكلون 17.5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.