ما المبلغ الخيالي الذي سيتقاضاه أوباما في أول محاضرة؟

في عشاء مراسلي #البيت_الأبيض، وقبل عام من اليوم، كان الرئيس الأميركي السابق #باراك_أوباما قد مزح مع #هيلاري_كلينتون بشأن محاضراتها، التي تقدمها مقابل آلاف الدولارات إلى البنوك في وول ستريت.

وقال أوباما لهيلاري: "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف أستخدم المنهج نفسه العام المقبل مع مؤسسة #غولدمان_ساكس".

والآن بعد مرور عام بالضبط، وبعد أقل من مئة يوم من مغادرته البيت الأبيض فإن أوباما قد قبل بمبلغ 400 ألف دولار للحديث إلى بنك الاستثمار "كانتور فيتزجيرالد"، متوسط الحجم.

والثلاثاء، أكد شخص على صلة بالترتيبات لهذا الموضوع أن أوباما وافق على الظهور كمتحدث رئيسي في مؤتمر #بنك_كانتور السنوي، الذي يناقش موضوع الرعاية الصحية، ويعقد في سبتمبر/أيلول المقبل.

والمبلغ هذا يعادل تقريبا، ما يقارب ضعف ما حصلت عليه هيلاري كلينتون من خلال 3 محاضرات قدمتها في عام 2013 إلى غولدمان ساكس، حيث تلقت 225 ألف دولار.

هل تغيرت فكرته عن البنوك؟

خلال فترة رئاسته كانت علاقة أوباما بالمصارف تبدو متوترة، ووصفها في عام 2009 بـ "القطط المتدهنة" التي تنعم بفوائد كبيرة في مقابل الركود العام في البلاد.

ومنذ أن ترك البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني، لم يظهر أوباما إلا نادرا، وشوهد الأسبوع الماضي في جامعة شيكاغو، في الموقع الذي ستقام فيه مكتبته الرئاسية مستقبلا.

وقبل شهرين وافقت دار "بينغين راندوم هاوس" على دفع أكثر من 65 مليون دولار إلى أوباما وزوجته #ميشيل لإصدار #كتاب منفصل لكل منهما، ويعتبر هذا الرقم قياسياً في تاريخ المذكرات الرئاسية الأميركية.

وتعد صفقة كانتور مع أوباما، التي أوردتها "فوكس بيزنيس" حدثا غير عادي في تاريخ الشركة بعد عقد ونصف من هجمات سبتمبر 2001 حيث ما زالت المؤسسة تتعافى من آثار ما حدث وقتذاك، عندما فقدت أكثر من ثلثي موظفيها.

وأطلقت كانتور #مؤتمر_الرعاية_الصحية في #نيويورك قبل عامين، ووصفته بأنه فرصة لتعريف المستثمرين بالمديرين التنفيذيين في العشرات من أكبر شركات الرعاية الصحية.

وقال جوناثان ويستن، المدير التنفيذي لمجتمعات نيويورك للتغيير، وهي منظمة غير ربحية مقرها بروكلين، إنه يشعر بالأسى لمعرفة أن أوباما "يفضل" التعامل مع البنوك الكبرى.