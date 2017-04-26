بالفيديو.. ماذا تفعل جوليا روبرتس بين رونالدو وميسي؟

يبدو أن #جوليا_روبرتس ، نجمة هوليوود والمرأة الفاتنة التي اختيرت للمرة الخامسة قبل أيام من قبل مجلة "بيبول" كأجمل امرأة في العالم رغم سنها، مولعة بكرة القدم.

فبعد مباراة #الكلاسيكو "النارية" يوم الأحد الماضي، التقت روبرتس التي كانت تشاهد المبارة مع زوجها وأطفالها، نجوم فريق ريال مدريد وعلى رأسهم كريستيانو #رونالدو .

ويبدو أن التنافس بين فريقي الريال و #برشلونة، انتقل من المستطيل الأخضر إلى مواقع التواصل، إذ نشر فريق ريال مدريد الذي خسر المباراة في الوقت الضائع، فيديو على حسابه على إنستغرام يظهر جوليا تلتقي أعضاء الفريق.

وبدت الممثلة الفاتنة متحمسة جداً، وهي تسلم على اللاعبين، لتطبع قبلات يتيمة على خد رونالدو، دون سواه من الفريق، في إشارة رأى فيها البعض تشجعياً للريال. لا سيما أنها قالت للفريق: "أنا متحمسة جداً وعائلتي كلّها هنا، ونحن سعداء جداً لأن نكون هنا".

لكن جوليا، سرعان ما التقت ميسي، الذي خيب آمال الريال في الثواني الأخيرة من مباراة الأحد. ونشر فريق برشلونة على حسابه على إنستغرام أيضاً، صورة لميسي مع الجميلة، معلقاً : "ميسي وجوليا روبرتس، إلا أن الأوسكار يذهب دوماً إلى ليو ميسي".

يذكر أن #ميسي سجل هدف الفوز قبل 10 ثوانٍ من نهاية المباراة ليقود فريقه إلى الفوز على ريال مدريد واعتلاء صدارة الدوري الإسباني.

وأثار النجم الأرجنتيني الجدل بعد أن قام بخلع قميصه عقب تسجيله هدف الفوز لصالح الفريق الكتالوني 3-2 في الوقت بدل الضائع، ثم قام بإشهاره أمام جماهير ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل ريال مدريد.