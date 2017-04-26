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فيديو.. انتشال طفل دون العامين من بئر بعد 12 ساعة

المصدر: رومانيا - رويترز
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أخيرا وبعد عمليات استمرت لمدة 12 ساعة تمكنت #فرق_الطوارئ ببلدة بالتا ساراتا في #رومانيا من #إنقاذ طفل لم يتجاوز عمره عامين من داخل بئر عمقها 16 متراً.

وكان الطفل، الذي يدعي دانييل باسكو، يلهو مع أشقائه بالقرب من #البئر لكنهم نزعوا غطاءه فجأة فسقط داخلها، بينما كانت أمه، التي كانت تراقبهم، داخل المنزل المجاور لشرب الماء.

نقل الطفل إلى المستشفى نقل الطفل إلى المستشفى

وواجهت #فرق الإنقاذ التي ذهبت إلى موقع الحادث صعوبة شديدة لإخراج #الطفل من فوهة البئر التي لا يتعدى قطرها 30 سنتيمترا.

واضطر رجال الإنقاذ للحفر بجانب البئر لتوسيع الفوهة مما سهل لهم انتشال الطفل وقدموا له #الإسعافات الأولية داخل سيارة إسعاف قبل نقله إلى #المستشفى لتلقي العلاج.

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