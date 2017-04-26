بيع لوحة للفنان الإسباني فيلاسكيث بـ 8 ملايين يورو

بيعت لوحة نسبت حديثا إلى الرسام الإسباني الكبير #دييغو_فيلاسكيث بسعر 8 ملايين يورو مساء الثلاثاء خلال #مزاد علني في #مدريد على ما أعلنت دار "ابالارتي".

وبيعت "ريتاراتو دي نينيا" ( #بورتريه_طفلة) بالسعر المطروح من دون حصول أي مزايدات. واشتراها أحد الأفراد إذ إن الحكومة الإسبانية لم تمارس حق الأفضلية بشراء اللوحة الذي كانت تتمتع به، بحسب ما أوضحت الدار في بيان.

ويرجح أن تكون اللوحة رسمت قرابة العام 1616 في بداية مسيرة فيلاسكيث الفنية. وتظهر اللوحة فتاة صغيرة بوجه حزين تضم يديها كما لو أنها تصلي.

وأكدت #دار_المزادات أن اللوحة عائدة إلى فيلاسكيث، اعتمادا على تحليلات تاريخية أجراها عليها الأخصائي في الفن الإسباني خلال القرن السابع عشر، ريتشارد دي فيلرمين.

ورفض متحف " #برادو" تأكيد نسب اللوحة موضحا في الوقت عينه أنه لا يبدي رأيا إلا باللوحات التابعة لمجموعاته.

ويعتبر #فيلاسكيث (1599-1660) من أرباب الرسم الباروكي. وتكمن أهمية عملية البيع هذه في أنه لم يبق إلا عدد قليل من أعمال هذا الرسام تقدر بحوالي 120 لوحة.

وتمنع #التشريعات الإسبانية إخراج اللوحة من الأراضي الإسبانية لأنها تعتبر جزءا من #التراث الوطني.