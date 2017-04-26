شاهد DNA..حزب الله وأمل.. والمتاجرة بالمسيحيين

في حلقة الثلاتثاء من البرنامج السياسي الساخر #DNA ، التي حملت عنوان ""، يتطرق الإعلامي اللبناني #نديم_قطيش إلى متاجرة كل من حزب الله وحركة أمل (التابعة لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري) من المسيحيين وحقوقهم، ومزايدات كل من الفريقين في تلك المسألة، في حين رفض حزب الله حتى الآن مشاريع القوانين الانتخابية التي تقدم بها المسيحيين لا سيما حليفه "التيار الوطني الحر".

يذكر أن برنامج DNA يبث على قناة "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.

