فيديو لا يصدق.. نجاة طفلة بـ"أعجوبة" من دهس سيارتين لها

نجت #طفلة صغيرة في حوالي الثانية من عمرها من #الموت بأعجوبة، عندما عبرت الشارع، في أحد #الشوارع المزدحمة بالصين.

ولقصر قامة الطفلة – طبعاً - لم ينتبه لها أي من السائقين، بحيث عبرت من فوقها سيارتان، وهذا يعني أن الطفلة قد لقيت حتفها، لكنها كانت قد نجت في مشهد لا يصدق، كما يظهره الفيديو المرفق.

وفيما يشبه لحظة برق خاطف تم التقاطه من الشارع، ليسجل قصة أثارت تعليق #الصينيين للحظ الكبير لهذه الطفلة في الحياة.

بنت بقميص وردي

صوّر المشهد بواسطة كاميرا مراقبة في الشارع بمقاطعة سيتشوان بجنوب غربي #الصين.

ويظهر #الفيديو، الذي تم تصويره في الساعة 10:38 يوم الاثنين الماضي في مدينة شيتشانغ، حادثة الطفلة الصغيرة، الذي كانت ترتدي قميصا وردي اللون.

ونقل عن وسائل إعلام صينية أن المرأة التي قامت بالتقاط الطفلة بعد هذا #الحادث العجيب، هي جدتها.

وقد نقلت الطفلة على الفور إلى #المستشفى لعمل فحوصات وقائية، رغم أنها لم تصب ظاهريا بأي أذى، بعد أن عبرت السيارات فوق جسدها الصغير.

وقال أطباء من مستشفى الشعب رقم 2 في محافظة يانغشان ذاتية الحكم، إن الطفلة كانت محظوظة، بما فيه الكفاية حيث نجا جسدها من الإصابة، ولا تعاني سوى كدمات طفيفة على الرأس ولا إصابات أخرى.

ووفقا لأبيها، فقد كانت الطفلة بصحبة جدتها التي انشغلت أو انجذبت مع شيء آخر، ولم تلاحظ أن حفيدتها كانت تهرب باتجاه موت محقق.

تحليل الفيديو

وقد تم إيقاف السائقين الذين عبروا بالموقع لحظة الحادثة لمزيد من التحقيق، حول موقفهم، وهل فعلا أنه لا أحد رأى الطفلة وهي تعبر الشارع.

وقد أثبت تحليل الكاميرا أن السائق الأول ما كان له أن يراها فعلا فقد كانت الطفلة في النطاق الأعمى من السيارة، وبالتالي يصعب ملاحظتها.

وقد كانت السيارة الثانية تسير قريبة جدا من الأولى، وفشل السائق كذلك في رؤية الطفلة، لهذا فإن السيارتين عبرتا فوقها، وفق ما صرح، قوه وي، ضابط الشرطة بمكتب أمن شيتشانغ العام.