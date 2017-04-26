فيديو.. قارئ إندونيسي فارق الحياة بعد تلاوة هذه الآية

توفي القارئ الإندونيسي الشيخ جعفر عبدالرحمن، الاثنين، خلال تلاوته للقرآن في حفل رسمي كان يحضره وزير الشؤون الاجتماعية في #إندونيسيا.

وأظهر مقطع فيديو القارئ الإندونيسي الأشهر خلال حفل رسمي يرتل آيات من #القرآن_الكريم يباغته #الموت على الهواء مباشرة.

وتداول النشطاء مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في شتى أنحاء العالم الإسلامي، عندما أصيب الشيخ جعفر عبدالرحمن بوعكة صحية مفاجئة بعد تلاوة قوله تعالى من سورة الملك "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ" ولم يستطع بعدها إكمال التلاوة، ما اضطر بعض الحاضرين إلى إنزاله عن المنصة ليفارق الحياة في الحال.

يذكر أن إندونيسيا تعد أكبر دولة إسلامية بعدد السكان حيث يبلغ عددهم نحو 230 مليون شخص، ووصل الدين الإسلامي إليها عن طريق التجار العرب المسلمين، وأول منطقة إندونيسية وصلها الإسلام هي شواطئ جزيرة #سومطرة.