لماذا جرى نهر من العصير جنوب موسكو؟

تجري السلطات الروسية تحقيقاً في حادث وقع في مصنع للمشروبات، أدى إلى تدفق أطنان من عصير الفاكهة في شوارع مدينة تقع جنوب #موسكو.

فقد انهار سقف مخزن تابع لشركة "بيبسيكو" في مدينة ليبيديان الواقعة على بعد 320 كيلومتراً جنوب موسكو، الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح وإلى تدفق كميات كبيرة من العصير في شوارع المدينة.

وأظهر شريط فيديو بثه التلفزيون العام، سيولاً من العصير الأحمر تجتاح الشوارع فيما بدا الذهول على سائقي السيارات.

وقالت النيابة العامة "بسبب انهيار سقف المخزن اجتاحت أطنان من العصير الشوارع وانتهت في نهر دون". وذكر محققون محليون أن المبنى الذي انهار والمؤلف من تسعة طوابق "مبني مثل قصر من ورق".

وكان المخزن يحوي 28 مليون ليتر من #العصير عند وقوع الحادث على ما أفاد مصدر رسمي.