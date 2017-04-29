ارتداء الحجاب.. وصفة نمساوية لمواجهة" الإسلاموفوبيا"

في وجهة نظر على النقيض للرأي العام في أوروبا، ظهر فيديو لرئيس النمسا #ألكسندر_فان_دير_بيلين وهو يدعو كل النساء لارتداء الحجاب لمواجهة #ظاهرة_الإسلاموفوبيا أو الخوف المرضي من الإسلام، والتي تجتاح أوروبا تحت وقع أزمتي اللاجئين والإرهاب.

والفيديو الذي أذيع الثلاثاء، يعود إلى الشهر الماضي، ويعرب فيه الرئيس النمساوي عن تعاطفه مع المحجبات اللاتي يتعرضن لحملة عدائية في #النمسا و #أوروبا.

وقال الرئيس النمساوي بالنص: " تواصل هجمة الإسلاموفوبيا بإيقاعها الراهن، سيقرب اليوم الذي ندعو فيه كل النساء للبس الحجاب دعما للمسلمات".

واسترجع الرئيس النمساوي في هذا السياق واقعة تاريخية عندما ارتدى الدنماركيون #نجمة_داود خلال الحقبة النازية دفاعاً عن اليهود وما تعرضوا له على أيدي النازية.

وبثت قناة تلفزيون نمساوية تصريحات الرئيس النمساوي، الثلاثاء، في وثائقي عن حياته. وكان الأخير أدلى بها في نقاش تمحور حول #الإسلام في النمسا يوم 24 مارس/أذار جرى في مقر المفوضية الأوروبية في فيينا.

وشدد رئيس النمسا، الذي تولى الحكم قبل 100 يوم، في تصريحاته، على حق النساء، ومن بينهن المسلمات، في ارتداء ما يرغبن.

وأثارت تلك التصريحات انتقادات من التيارات اليمينية المتطرفة، رغم أنها جاءت من وحي الخاطر خلال مناقشة، ولم ترد في كلمة رسمية.