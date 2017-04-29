شاهد طريقة خيالية لسرقة سيارة.. وهكذا تحمي نفسك

لم يفعل لصان لسرقة سيارة "بي أم دبليو" من أمام منزل، سوى أنهما تقدما بجوار باب البيت وحركا أمامه حقيبة كانا يحملانها، وفق ما يظهر فيديو رصد ذلك.

وقد جاءت السرقة بعد حادثة مماثلة بالطريقة نفسها، سرقت فيها سيارة #مرسيدس واستخدمت التقنية ذاتها في الإجرام.

وقد تمت سرقة السيارة "بي أم دبليو أكس فايف" المقدر سعرها بـ 60 ألف استرليني، فيما كان صاحبها غارقاً في النوم داخل المنزل.

ورصدت كاميرا تلفزيونية أمام البيت، اللصوص الذين استخدموا جهاز إرسال داخل الحقيبة، يعتقد بأنه يستطيع التقاط إشارة من مفتاح #السيارة الموجود داخل المنزل.

وفي سيارة تستخدم نظام الإغلاق الأوتوماتيكي، فإن الحصول على مثل هذه الإشارة سيكون كافياً لفتح أبواب السيارة، ومن ثم الانطلاق بها، فقط يتطلب الأمر التواصل مع علبة #المفتاح عبر الجهاز التقني الذي كان في الحقيبة.

كيف نحمي المفتاح؟

بعد هاتين السرقتين وبالطريقة نفسها في إسيكس بإنجلترا، فقد زادت المخاوف من حوادث مماثلة تتعلق بالسيارات التي تعمل "بدون مفتاح تقليدي"، من عصابات يبدو أنها تخصصت في ذلك.

وقال خبير الأمن راي أندرسون، من شركة إسيكس: "إنها رابع #سرقة سمعت عنها في الأشهر الأربعة الماضية".

وحذر من أن الطريقة الوحيدة لحماية المفتاح "الفوبس" هي أن يوضع داخل صندوق معدني، لقطع الإرسال أو الإشارات، أو إبقائه داخل #الثلاجة، حيث إن العازل المعدني يقطع الإشارات ويحجب اللصوص بالتالي".

لكن أندرسون، من شركة الحلول الأمنية التقليدية قال: "إن الأمر بغاية البساطة.. يجب غلق المفتاح حتى يتوقف عن إصدار الإشارات، لكن معظم الناس لا يفعلون ذلك".

كيف يعمل هذا النظام؟

في العادة يقف اللصوص أمام المنزل ومعهم جهاز يقوم بالتقاط إشارة مفتاح السيارة المتواجد في مكان ما داخل البيت.

ومن ثم ترسل هذه الإشارة من هذا الجهاز إلى جهاز آخر بجوار السيارة، يقوم بالتقاط الإشارة ليؤدي دور المفتاح ويعمل على إعادة فتح القفل، ومن ثم تصبح السيارة جاهزة للسرقة.

ولهذا فإن السائقين يتطلب منهم الحذر، وأن يغلقوا الإشارة بمنعها من العمل بعد إيقاف السيارة مباشرة، وتوقف الإشارة بأساليب مختلفة، منها النقر مرتين على جزء الإغلاق من المفتاح في بعض السيارات، أو الاحتياط أكثر بوضع المفتاح داخل صندوق معدني يقطع الإشارات من الإرسال خارجياً.

سهولة السرقة

بهذه التقنية، فإن الأمر لا يستغرق ربما أقل من خمس دقائق ليكون كل شيء قد انتهى، وفي السرقة الأخيرة لم يكتشف صاحب السيارة الأمر إلا في الصباح.

ولم يكشف المتضرر عن هويته، لكنه آثر أن يفرج عن الفيديو بهدف توعية الآخرين من الوقوع في الخطأ نفسه.

وقالت شركة مرسيدس إنها لم تكن على علم بأي سرقة تتعلق بأنظمة التشغيل بدوم مفتاح، وأكدت أن جميع سياراتها لديها أنظمة أمنية شاملة.

فيما قال متحدث باسم "بي إم دبليو": "إنه من الصعب أن نقول من خلال النظر إلى اللقطات في فيديو السرقة، كيف سرقت السيارة".

وأضاف: "يبدو أن هذا النوع من السرقة نادر للغاية".

أما المتحدث باسم الشرطة في إسيكس فصرّح: "نحن نأخذ سرقة السيارات بهذه الطريقة، على محمل الجد، ونستخدم مجموعة من التكتيكات للكشف عن هذا".