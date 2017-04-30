المكسيك..الكونغرس يقر استخدام الماريغوانا لأغراض طبية

أجاز المجلس الأدنى للكونغرس في #المكسيك مشروع قانون يضفي الشرعية على استخدام #الماريغوانا و #الحشيش للاحتياجات #الطبية والعلمية في خطوة نحو إضفاء الشرعية على ذلك بشكل كامل في بلد تروعه منذ فترة طويلة #عصابات_المخدرات المتناحرة.

وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون في ديسمبر/ كانون الأول، وسيحال الآن إلى الرئيس إنريكي بينيا نييتو الذي من المتوقع أن يصدق عليه.

وقال المجلس الأدنى في بيان على موقعه الإلكتروني إن" #القانون يُنهي حظر وتجريم الأعمال المرتبطة بالاستخدام الطبي للماريغوانا وأبحاثها العلمية والمرتبطة بإنتاج وتوزيع #النبات لهذه الأغراض".

وأجيز مشروع القانون في تصويت عام بأغلبية 371 عضواً مقابل اعتراض 7 أعضاء وامتناع 11 عن التصويت .

وقال الرئيس بينيا نييتو في كلمة، خلال جلسة خاصة في أبريل/نيسان 2016 تجمع فيها زعماء العالم لإعادة النظر في الحرب على المخدرات لأول مرة منذ20 عاما، إنه يجب معالجة استخدام المخدرات بوصفه "مشكلة صحية عامة" ويجب عدم تجريم من يتعاطونها.

وأعلن الرئيس الذي كان معارضاً بشدة لتشريع المخدرات أنه يجب ألا تنتهج #الولايات_المتحدة والمكسيك سياسات متباينة بشأن تشريع الماريغوانا.

واقترح في العام الماضي مشروع قانون يسمح للمكسيكيين بحمل أوقية من الماريغوانا في إجراء توقف في الكونغرس منذ ذلك الوقت.