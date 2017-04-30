بالفيديو.. طريقة غريبة ابتكرها أب لإسكات طفلته في ثوان

لطالما أرّقت #مشكلة #بكاء #الأطفال المستمر الآباء والأمهات، ففي كثير من الأحيان لا ينفع الهز، ولا الغناء، كما تعجز #المصاصة عن امتصاص نوبة البكاء المثير للأعصاب.

لكن هذا الأب #ابتكر #طريقة_غريبة فريدة من نوعها مستعملا صوته لإسكات ابنته الرضيعة، وهو ما يظهره مقطع الفيديو المرفق.

واستسلمت الرضيعة للنوم في أقل من 20 ثانية بعد سماع صوت أبيها بطريقة "فوكاليزية"، وقد لقي مقطع الفيديو الذي نشر قبل أيام رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. وحصد الكثير من الإعجاب، فهل ستجربون هذه الطريقة مع أبنائكم علّها تأتي بثمارها؟.