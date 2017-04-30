شاهد.. تأخروا في حلاقة ابنها فهددتهم بمسدس

رفعت #أم غاضبة مسدسها على العاملين في محل حلاقة، لأن العاملين استغرقوا وقتا طويلا في #حلاقة #شعر ابنها البالغ من العمر 7 سنوات.

وكانت الأم تنتظر في محل حلاقة بمدينة #كليفلاند الأميركية بولاية #أوهايو. وتبلغ تسعيرة قص شعر الأطفال هناك حوالي 6 دولارات.

وسجل مقطع #فيديو لحظة #الغضب وقيام الأم بإخراج المسدس من حقيبتها، ومشهد الذعر الذي بدا على العاملين الذين حاولوا تهدئتها، نقلا عن "ديلي ميل" البريطانية.

وتبذل #الشرطة جهوداً لضبط الأم التي ظهرت ملامحها واضحة في مقطع الفيديو الذي انتشر على الإنترنت قبل يومين.

وقالت مارلين ميدينا، إحدى العاملات في المحل، إنها شعرت بالخوف، مشيرة إلى أنه من الصعب التعرف على نوايا الآخرين، وما إذا كانت الأم الغاضبة عازمة بالفعل على إطلاق #الرصاص.