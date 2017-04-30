شاهد.. نجل مبارك يلعب "الطاولة" بمقهى شعبي في إمبابة

تداول مستخدمو #مواقع_التواصل_الاجتماعي في مصر فيديو لعلاء #مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق #حسني_مبارك وهو يلعب النرد المعروفة بلعبة الطاولة مع بعض أصدقائه في أحد المقاهي الشعبية بمنطقة إمبابة.

وظهرت صور أخرى لنجل الرئيس وهو يتناول الملوخية في أحد المطاعم الشعبية الشهيرة بالمنطقة مساء أمس السبت.

وكشفت مصادر لـ"العربية نت" أن نجل الرئيس الأسبق كان في زيارة لأسرة سائقه الخاص الذي تتواجد أسرته في المنطقة وكان قد توفي خلال وجود علاء مبارك في السجن وقرر الأخير أن يصطحب معه ابنه عمر ليزورهم ويواسيهم ويلبي طلباتهم.





يذكر أن نجلي الرئيس الأسبق كانا قد حصلا على #البراءة في قضية #قتل #المتظاهرين فيما صدر ضدهم حكم بالحبس في قضية القصور الرئاسية لمدة 3 سنوات؛ بينما أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها الاثنان و7 آخرين لجلسة ٢٥ مايو، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.