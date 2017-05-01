انظر إلى الطيار الأميركي يفضّ خناقة بضربه إحدى الراكبات

خناقة نسائية الطراز، وقعت بين راكبتين كانتا تهمان بالاتجاه إلى طائرة تابعة لشركة Delta Airlines الأميركية، فتدخل الطيار، وبدل الوقوف على الحياد لفضّ المشكل الطارئ، انحاز إلى إحدى المتشاجرتين، وفقا لما نرى في الفيديو المعروض، وبدأ بضرب غريمتها، فيما كان أحدهم من الشركة نفسها يصوّر ما يحدث بهاتفه الجوال.

لكن الغريب كان رد الشركة

الخناقة حدثت الأسبوع الماضي في المعبر الذي يمر منه المسافرون إلى الطائرة في #مطار مدينة Atlanta عاصمة ولاية #جورجيا_الأميركية، لكن الفيديو الذي نقلته "العربية.نت" عن موقع TMZ المختص في #أميركا بأخبار النجوم ومشاهير الفن وغيره، ظهر أمس فقط، وفيه نرى الخناقة تندلع فجأة، ولسبب غير معروف بين الراكبتين، وبثوان نجد الطيار يقترب ويتدخل.

أمسك بذراع إحدى المتشاجرتين، وقام بليّها ثم ضربها على كتفها وصفعها كيفما كان، في محاولة منه لفض الشجار النسائي بأسوأ منه وعلى طريقته الخاصة. لكن الغريب كان ما ردت به #دلتا_ايرلاينز على اتصال موقع "تي أم زد" الإخباري، حين استفسر منها عما فعلته الشركة بالطيار.

أخبرت أنه "عاد إلى عمله مجددا"، مضيفة أن تحقيقاً أجرته "أظهر أن تصرفه زاد من عنف شجار وقع بين راكبتين"، لكنها لم تذكر شيئا عن أي إجراء اتخدته بحق الطيار الذي لم يجد حلا للشجار إلا بضرب الركاب.