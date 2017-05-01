بالفيديو.. هكذا تعبر عن نفسك بـ "خط دبي"

بات أمام كل سكان #الإمارات والعالم أجمع، اليوم امكانية استعمال خط باسم دبي ، تلك الإمارة التي جذبت على مدى سنوات ولا تزال العديد من السياح والوافدين على السواء.

فقد أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الأحد عن "خط دبي" الذي يعكس هوية الإمارة ودخولها لعالم الابتكار الرقمي. وقد تم تصميم الخط بالتعاون مع شركتي "مايكروسوفت" و"مونوتايب".

ونشر الشيخ #حمدان_بن_محمد بن راشد آل مكتوم، #ولي_عهد_دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة #دبي، "على حسابه الرسمي على تويتر الأحد فيديو يشرح فيه كيفية اعتماد الخط، بخطوات سهلة جداً.

يسعدني اليوم أن أقدم #خط_دبي للعالم بأسره كوسيلة رقمية جديدة للتعبير عن الذات #عبّر_عن_نفسك pic.twitter.com/FADTly2n1R — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) April 30, 2017

يذكر أن #خط_دبي هو أول خط في العالم يتم تطويره من قِبل مدينة ويحمل اسمها، وذلك "تماشياً مع نهج #الإمارات الرائد في مجال الابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي، ودعماً للجهود المبذولة لتعزيز دور الإمارة وتأكيد تميزها في العالم الرقمي".

كما وجه ولي عهد دبي الجهات الحكومية في الإمارة باعتماد هذا الخط في كافة المراسلات الحكومية.

