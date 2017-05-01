جريمة مروعة في أميركا.. دماء و"ثمل" يفتح النار عند مسبح

هزت جريمة مروعة مجمعاً سكنياً صباح الاثنين في الولايات المتحدة. وذكرت ‭ ‬وسائل إعلام أميركية أن رجلاً ثملاً، شهر مسدسه وفتح النار بجوار حمام سباحة في مجمع سكني في #سان_دييغو بكاليفورنيا، ما أدى إلى إصابة 7 أشخاص ومقتل امرأة ، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلاً.

وفي حين تداول عدد من المغردين أخباراً تفيد أن الجريمة جريمة كراهية، لاسيما أن المصابين من السود، لم يصدر عن الشرطة أي إعلان يصب في هذا الإطار.

وقال أحد سكان المجمع السكني الذي شهد جانباً من الحادث لقناة "سي.بي.أس" إن ما بين خمسة وسبعة أشخاص أصيبوا بالرصاص قبل أن تقتل الشرطة المسلح في مكان الحادث. وحالة المصابين غير معروفة.

إلى ذلك، نشرت بعض القنوات الأميركية هوية القاتل كاملة مع صورة له. وتداول مغردون فيديو يظهر جانباً من الحادث، ويصور عناصر من الشرطة يطلقون النار على القاتل الثمل.