حريق مشبوه دمر مركزاً ومسجداً في السويد

اندلع #حريق سريع ومفاجئ مساء أمس الأحد، ودمر معظم "مسجد الإمام علي" بحي Järfälla الواقع في ضاحية Jakobsberg بشمال العاصمة السويدية #ستوكهولم، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام محلية في مواقعها الاثنين، قائلة إن تحقيقاً تم فتحه لمعرفة ملابسات وذيول الحادث، الذي أتى على مكتبة ضخمة تضم آلاف الكتب.

مدير دائرة #المطافئ بستوكهولم، طوبياس أكيسون، ذكر لمحطة SVT التلفزيونية السويدية، أنه "لم يتم العثور على ما يثير الشبهة" في الحريق الجاري معرفة سببه، فيما شرح المتحدث باسم المسجد، عقيل زاهري، للمحطة نفسها، أن المسجد "لم يعد صالحاً للاستخدام"، مضيفاً أن عدداً قليلاً من #المصلين كانوا فيه وقت اندلاع الحريق الذي بدأ عند واجهته الخشبية، ولم يصب أحد منهم بأذى.

إلا أن موقع The Local الإنجليزي اللغة، والخاص بالأخبار السويدية، ذكر أن #الحريق من النوع المشبوه، وتم اطلاع وكالة الاستخبارات السويدية، المعروفة باسم Säpo على تفاصيل ما لحق بالمسجد التابع لمركز الإمام علي الإسلامي، وهو مركز تم تأسيسه في 1997 بحسب ما طالعت "العربية.نت" من الوارد عنه في موقعه، وهو بلغات عدة، بينها الفارسية.