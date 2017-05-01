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شاهد.. ماذا فعلت مطبات هوائية في ركاب طائرة روسية؟

المصدر: بانكوك، موسكو - رويترز
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أعلنت الخطوط الجوية الروسية ( #ايروفلوت) في بيان إن عدة ركاب أصيبوا على متن إحدى طائراتها أثناء رحلة من #موسكو إلى بانكوك، عندما واجهت الطائرة من طراز بوينغ 777 #مطبات هوائية شديدة قبل 40 دقيقة من الهبوط في العاصمة التايلاندية، الاثنين.

وقالت الشركة إن #الطاقم لم يتمكن من تحذير الركاب من الخطر الوشيك لأن المطبات الهوائية وقعت في سماء صافية.

الطعام تناثر وتقارير تحدثت عن إصابة 20 شخصا الطعام تناثر وتقارير تحدثت عن إصابة 20 شخصا
فوضى هائلة ضربت الطائرة بسبب المطبات الهوائية فوضى هائلة ضربت الطائرة بسبب المطبات الهوائية



وأكد البيان إصابة "عدة ركاب". فيما ذكرت تقارير إعلامية أن من بين الإصابات #كسور في #العمود_الفقري، مشيرة إلى جرح ما يقرب من 20 راكبا، بينهم 3 رُضع.

وأفادت شركة مطارات تايلاند العامة المحدودة الرئيسية التي تشغل مطارات البلاد أن الطائرة هبطت في العاصمة #بانكوك.

الطائرة الروسية التي تعرضت للحادث الطائرة الروسية التي تعرضت للحادث



وتنظم ايروفلوت رحلتين يوميا من موسكو إلى بانكوك. وتايلاند وجهة رئيسية للسياح #الروس الذين يزور كثير منهم شواطئ البلاد.

كلمات دالّة

#ايروفلوت, #موسكو, #مطبات, #الطاقم, #بانكوك, #الروس, #كسور, #العمود الفقري

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