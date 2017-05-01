شاهد.. ماذا فعلت مطبات هوائية في ركاب طائرة روسية؟

أعلنت الخطوط الجوية الروسية ( #ايروفلوت) في بيان إن عدة ركاب أصيبوا على متن إحدى طائراتها أثناء رحلة من #موسكو إلى بانكوك، عندما واجهت الطائرة من طراز بوينغ 777 #مطبات هوائية شديدة قبل 40 دقيقة من الهبوط في العاصمة التايلاندية، الاثنين.

وقالت الشركة إن #الطاقم لم يتمكن من تحذير الركاب من الخطر الوشيك لأن المطبات الهوائية وقعت في سماء صافية.





وأكد البيان إصابة "عدة ركاب". فيما ذكرت تقارير إعلامية أن من بين الإصابات #كسور في #العمود_الفقري، مشيرة إلى جرح ما يقرب من 20 راكبا، بينهم 3 رُضع.



وأفادت شركة مطارات تايلاند العامة المحدودة الرئيسية التي تشغل مطارات البلاد أن الطائرة هبطت في العاصمة #بانكوك.





وتنظم ايروفلوت رحلتين يوميا من موسكو إلى بانكوك. وتايلاند وجهة رئيسية للسياح #الروس الذين يزور كثير منهم شواطئ البلاد.