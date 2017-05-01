مجهولون يفتحون ضريح الممثلة رومي شنايدر

قام مجهولون بفتح ضريح الممثلة #رومي_شنايدر الواقع في مدفن قرب #باريس، على الأرجح خلال اليومين الماضيين، على ما أفاد مصدر مطلع على التحقيق الاثنين.

وقال المصدر إن شخصا واحدا أو أكثر أزاحوا شاهد القبر ما أدى إلى فتح #الضريح، مشيرا إلى أن #المدفن لم يتعرض للتدمير بحسب تقرير مبدئي.

ويقع المدفن في منطقة بواسي-سانزافور على بعد نحو 50 كيلومترا في غرب باريس. وتقرر فتح تحقيق في الحادثة.

وأقدمت #الممثلة_الألمانية الحائزة على الجنسية الفرنسية رومي شنايدر او روز ماري الباخ ريتي، على #الانتحار سنة 1982 عن عمر 43 عاما.

وحققت شنايدر في ثلاثية "سيسي" التي تجسد فيها دور اليزابيث امبراطورة النمسا، أول نجاح عالمي لها ما أوصلها إلى قمة المجد السينمائي في سن 16 عاما.