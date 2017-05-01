مرضت والدته بسرطان الدم.. فأنقذها طفل العشر سنوات

أنهى طفل سعودي معاناة والدته بعد أن قرر التبرع لها بنخاعه، منهياً معاناتها التي دامت لأكثر من عام مع مرض سرطان الدم، وذلك بعد تطابق أنسجته مع أنسجتها.

وأوضح عم الطفل سعيد الشمري في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، الاثنين أن "سلطان" البالغ من العمر 10 سنوات، والذي يدرس بالصف الثالث الابتدائي، يرقد حالياً في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، استعدادا لإتمام عملية تبرعه لوالدته بنخاعه، لافتا إلى أن المستشفى اشترط أن يكون المتبرع للمريضة أحد أقاربها من الدرجة الأولى، ليبادر الطفل سلطان، ويطلب من المستشفى قبوله كمتبرع لها.

يذكر أن الطفل تأثر كثيراً بمرض والدته ولوحظ عليه دعاؤه الشديد لها وتمنيه شفاءها في أقرب وقت.