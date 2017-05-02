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لماذا تبرع ملياردير بمعظم ثروته في سفينة تجوب المحيطات؟

المصدر: أوسلو -رويترز
أرشيفية
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قال #مستثمر_نرويجي لصحيفة #أفتنبوستن اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم التبرع بمبالغ كبيرة من ثروته التي تقدر بملياري دولار لأغراض أولها بناء وتشغيل #سفينة لتفقد أحوال المحيطات وتنظيفها.

وسيتكون طاقم السفينة التي ستعمل في شراكة مع فرع #الصندوق_العالمي_للطبيعة بالنرويج من 30 فردا، وستتسع لما يصل إلى 60 عالما.

وقال المستثمر ويدعى #جيل_إنجركه "سأعيد إلى المجتمع نصيب الأسد مما جنيته، وهذه السفينة جزء من هذا".

وذكرت "أفتنبوستن" أن إنجركه لم يكشف عن تكاليف السفينة ولا طبيعة التبرعات التي سيقدمها.

وإنجركه ملياردير عصامي يملك معظم أسهم شركة أكير القابضة التي تسيطر بدورها على #شركة_أكير_النفطية.

كلمات دالّة

#مستثمر نرويجي, #أفتنبوستن, #سفينة, #الصندوق العالمي للطبيعة, #جيل إنجركه, #شركة أكير النفطية

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