بالصور.. "بطاطس" تيريزا ماي تشغل البريطانيين

يدرك السياسيون مرات مأزق أن تظهر أمام الكاميرا وأنت تتناول الطعام، ورئيسة الوزراء البريطانية #تيريزا_ماي ليست استثناء بكل تأكيد.

وإذا كان الحديث عن الطعام يقود إلى الهوت دوغ والكنتاكي والبيتزا والوجبات الدسمة، إلا أن صورا نشرتها صحيفة "مترو" البريطانية أظهرت ماي وهي تتميز بما تنافس به غيرها من #السياسيين.

وكتبت الصحيفة عنوانا يقول: "تيريزا ماي تأكل رقائق البطاطس بطريقة غريبة وشريرة".

فأثناء زيارتها مقاطعة #كورنوال، جنوب غرب #إنجلترا، قررت الذهاب في لحظة جوع عارض للحصول على مخروط البطاطس، "وربما قد رأت أن ذلك أخف من تناول فطيرة"، كما علقت الصحيفة البريطانية.

وقد شغلت صور ماي وهي تتناول "المخروط" #وسائل_التواصل_الاجتماعي، بما لا حصر له من #التعليقات، لاسيما أن رئيسة الوزراء باتت تشغل #الرأي_العام من وقت لآخر بتقليعاتها المميزة كالضحك اللامتناهي في #البرلمان أو #الأزياء القشيبة لها وغيرها من القصص.

وفي إحدى الصور ظهرت ماي وهي تمسك في يد بمخروط البطاطس وفي يد أخرى بمشروب، وتلوي فمها بشكل غريب، ما جعل إحداهن تعلق في #تويتر قائلة: "كيف يمكن التصويت لشخص يبدو بهذا الشكل بعد أن حصل على شيبس مجاني".

وهذه #الصور بالتحديد ربما كانت وراء فكرة الشر الذي تكلمت عنه "مترو".