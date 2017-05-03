العربية تفوز بجائزة عالمية لأفضل استوديو افتراضي

من يعرف هذا المشهد فقد عرف الخبر، وعرف أيضاً أنه يشاهد "العربية". حيث تستعرض في المناسبات الإخبارية القنوات عضلاتها ومهاراتها، وتبتكر، لكن "العربية" خرجت عن المألوف تماماً فحوّلت بحيرة مدينة دبي للإعلام بمساحة 9290 مترا مربعا إلى استوديو والهواء فوقها وعلى مبنى مجموعة أم بي سي بارتفاع 30 مترا عرضت واستعرضت القناة نتائج #الانتخابات_الأميركية فتحول المبنى افتراضياً إلى أكبر شاشة في #العالم لم تتمكن أي قناة منافستها.

في NABSHOW معرض رابطة هيئات البث والإذاعة، قدمت News Cast Studio نتائج حفلها السنوي الخاص بالاستوديوهات وفن الإبداع فيها.

وجاءت النتائج بتفوّق "العربية" في تغطية الانتخابات الأميركية على نظيراتها العربية والعالمية، وأيضاً أصحاب الصنعة في عقر دارهم.

كما ورافقت Vizrt الشركة الرائدة في مجال تقنيات الرسومات التلفزيونية وأنظمتها الرقمية، معها Spidercam التي وفرت كاميراتها المعلقة على حبال فولاذية تضمن للكاميرا السباحة في فضاء #البحيرة وتحويلها لمساحة عرض مكّنت العربية من تنفيذ #تصاميم ثلاثية الأبعاد معقّدة جداً وصل عدد المضلعات فيها إلى 80 مليون بوليغون باستخدام مستشعرات خاصة تربط حركة الكاميرا مع أبعاد البحيرة فتمكن النظام الرسومي من إرساء الأشكال وكأنها موجودة على أرض الواقع.

"العربية" رفعت سقف التحدي.. التحدّي كي تعرف أكثر.