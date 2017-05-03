ثوانٍ تحبس الأنفاس.. مفاجأة تنقذ طفلاً من الغرق

أنقذ ضابط شرطة من ولاية كانساس الأميركية يدعى #أرون_بولمر طفلاً في الرابعة من عمره مصاباً بالتوحد من الغرق في #بركة مياه عميقة في لحظات تحبس الأنفاس، حيث شاهد الطفل يتجه نحو المياه وعندما نزل من سيارته لم يجده فأدرك أنه سقط في المياه قبل أن يسمع صراخه، وهو يصارع الموت غرقا.

ويظهر الفيديو #الشرطي_الشجاع الذي كشفت صحيفة #الديلي_ميرور البريطانية أنه كان في طريقة للبحث عن متورطين في المنطقة، عندما رأى الطفل وقام بالقفز والغطس وحمل الطفل خارج المياه.

كما يظهر الفيديو استغاثة رجل #الشرطة بزملائه على جهاز اتصاله يدعوهم إلى المساعدة، ويقول: "لدينا طفل غريق".

وشارك مواطن أميركي آخر كان بالجوار الشرطي في إخراج الطفل من الماء، وهرع لمساعدة الشرطي على حمل الطفل من البركة.

ووصلت طواقم الطوارئ إلى مكان الحادث وأخذت الطفل إلى مستشفى محلي ليتم سحبه. ثم تم تسليم الطفل لأحد والديه، اللذين كانا يبحثان عنه في ذلك الوقت.

وقع الحادث الساعة 11.30 صباحا بتوقيت الولايات المتحدة في مدينة توبيكا عاصمة الولاية.