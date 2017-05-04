أكبر قضية سرقة مجوهرات في العالم أمام القضاء

مثل خمسة مشتبه فيهم أمام #القضاء_الهولندي الأربعاء بعد 12 عاما على #سرقة قطع من #الماس في مطار أمستردام في واحدة من أكبر #سرقات #المجوهرات في العالم.

وإثر استجواب المشتبه فيهم، وكلهم هولنديون تتراوح أعمارهم بين 42 و 55، طلبت وزارة العدل تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.

وقالت الوزارة في بيان "سيصدر القضاء قراره في هذه المسألة الخميس".

وتقدر قيمة قطع الماس والمجوهرات المسروقة بنحو 72 مليون دولار، وقد سرقت في 25 شباط/فبراير 2005 بعد #السطو على عربة مصفحة لشركة "كاي ال ام" للنقل الجوي في المطار قبل نقلها إلى بلجيكا المجاورة.

وتعد عملية السرقة تلك واحدة من أكبر العمليات في السنوات الـ 15 الماضية، إلى جانب عملية السطو على مجوهرات في فندق كارلتون في كان في 28 تموز/يوليو 2013، وكان ثمن المجوهرات 103 ملايين يورو.