براد بيت: الكحول ساعد في تدمير زواجي

في مقابلة طويلة مع مجلة "جي كيو ستايل"، أقر #براد #بيت بأن المشروبات الكحولية ساهمت في تدمير #زواجه غير أنه خاض علاجا للإقلاع عن شربها وتوقف عن تناولها منذ انفصال زوجته #أنجلينا #جولي عنه.

وقال النجم الهوليوودي للمجلة "أوقفت كل شيء عند ولادة الأطفال، ما عدا #الكحول، وحتى العام الماضي ... كنت ما أزال أفرط في معاقرة الخمر".

وأضاف "غرقت في مشكلة وأنا سعيد بالفعل (أنني توقفت عن ذلك) منذ نصف سنة، إنه شعور حلو مر".

وأردف قائلا "لدي كرم نبيذ وأنا أحب النبيذ كثيرا"، لكنه أكد أنه استعاض عن المشروبات الكحولية بعصير الفواكه والماء الفوار، بعد أن أدرك أنه لم يعد في وسعه "العيش بهذه الطريقة".

وأقر براد بيت المرشح ثلاث مرات لجائزة #أوسكار أفضل ممثل والحائز جائزة من أكاديمية العلوم والفنون #السينمائية عن فيلم "تويلف ييرز إيه سلايف" بأنه قام خلال الأشهر الستة الأخيرة بمواجهة نقاط ضعفه وإخفاقاته.

وكان بيت قد تزوج بأنجلينا جولي قبل عامين في فرنسا وقد شغلت قصتهما العالم منذ بدء علاقتهما سنة 2004.

وتقدمت جولي (41 عاما) بطلب طلاق من براد بيت في أيلول/سبتمبر بسبب "خلافات لا تحل".

واشتُبه في أن الممثل تصرف بعنف مع أحد أطفالهما خلال رحلة من #فرنسا إلى #لوس_أنجلوس، لكن خدمة حماية الأطفال في لوس أنجلوس ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) برّأه من هذه الاتهامات.

وأبرم الممثلان اتفاقا كي تبقى المعلومات الخاصة بطلاقهما سرية.

ويطالب بيت البالغ من العمر 53 عاما بالحضانة المشتركة لأطفالهما الستة، في حين تريد جولي تولي حضانتهم بالكامل.

وقال براد بيت الذي سيُعرض فيلمه الجديد "وور ماشين" على خدمة "نتفليكس" للبث التدفقي في نهاية أيار/مايو "سمعت أحد المحامين يقول إن ما من أحد يخرج كاسبا من المحكمة والمسألة هي أن نعرف من هو أكبر المتضررين".

وأكد "أرفض ذلك ولحسن الحظ أن شريكتي توافقني الرأي، فمشاهدة الأطفال لعائلتهم تتفكك بهذه الطريقة مسيء جدا لهم".

وكشف براد بيت الذي يعد من كبار النجوم في هوليوود أنه لم يعد يعتبر نفسه ممثلا، قائلا "الأفلام هي بمثابة طريق مختصر لي ووسيلة للتنفيس عن مشاعري. ولم يعد الأمر يجدي نفعا بالنسبة لي، خصوصا بصفتي والدا".