توقيف روسي يحمل أفاعي وضفادع وصراصير بمطار أمستردام

أوقفت السلطات الهولندية رجلا #روسيا عثرت في حقائبه للسفر على عشرات #الأفاعي و #الضفادع و #الصراصير و #السحالي الحية، وفق ما كشفت الهيئة الهولندية المعنية بالأمن الغذائي والصحي (ان في دبليو ايه).

ويُشتبه في أن الرجل الذي كان يعبر الثلاثاء في مطار #أمستردام-سكيبهول خلال رحلة له من #البرازيل إلى #روسيا كان ينوي الاتجار بهذه الأنواع، وفق البيان الصادر عن هيئة "ان في دبليو ايه" التي تعنى أيضا بحماية الحيوانات.

وهو كان ينقل في المجموع 26 أفعى من أفاعي رأس الحربة، و33 صرصورا، و11 سحلية، و16 ضفدعا، من بينها 10 سامة، في أوعية بلاستيكية داخل حقيبة يحملها على ظهره.

وأوضحت الهيئة أن "أغلبية هذه الحيوانات سامة، حتى إن سم البعض منها قاتل. وهي ليست من الأنواع المحمية لكن يُحظر نقلها بهذه الطريقة".

وقد تعاونت الهيئة الهولندية المعنية بالأمن الغذائي والصحي في إطار هذه القضية مع مصلحة الجماركة، وحُبس الرجل على ذمة التحقيق، ونُقلت الحيوانات إلى مركز مختص