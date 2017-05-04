شاهد.. سقوط مروّع لطفلة في مدينة ألعاب ينتهي بمعجزة

سقطت طفلة بشكل مروع من لعبة بمدينة ملاهٍ في #نابلس في #الضفة_الغربية المحتلة، الأربعاء، واصطدمت بمعلمتين كانتا قرب اللعبة الدوارة.

وذكر موقع "دوز" المحلي، أن "الطفلة منة الله محمد جبريل (8 أعوام) من نابلس (أصيبت) بكسور في اليد والأنف، إضافة إلى رضوض وكدمات في جسمها، وذلك إثر سقوطها المفاجئ من مقعدها في لعبة الدولاب الطائر"، بأحد المتنزهات في نابلس أثناء رحلة مدرسية.

وأصيبت معلمتان كانتا تراقبان الطالبات وهن يلعبن، بعد أن سقطت #الطفلة منة عليهما، على ما ذكر الموقع، ما أدى لكسور في أسنان إحدى المعلمتين وأنف الأخرى.

وقال والد الطفلة، محمد جبريل، إن "ما حصل معجزة، وإنه لولا وجود المعلمات بالقرب من مكان لعب ابنتي لارتطمت بالأرض وكانت النتيجة أكثر خطورة لا سمح الله"، وفق ما نقل "دوز" المهتم بالشأن النابلسي.