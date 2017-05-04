شاهد كيف فاوض حاكم دبي قبل 40 سنة لإطلاق طائرة مختطفة

قبل 40 سنة، شارك #حاكم_دبي في مفاوضات "معقدة" لإطلاق طائرة ألمانية مختطفة. وقد نشر مركز #حمدان_بن_محمد لإحياء التراث ضمن مبادرة #وثيقتي قبل أيام قليلة مقطع فيديو لحادثة اختطاف طائرة من ألمانيا الغربية سابقاً، وهبوطها في #مطار_دبي في الـ 16 من أكتوبر 1977.

ويظهر #الشيخ_محمد، نائب رئيس دولة #الإمارات رئيس مجلس الوزراء خلال تفاوضه مع الخاطفين في برج المراقبة.

وقد نجح الشيخ محمد في المفاوضات مع الخاطفين، وإنهاء الحادثة من دون أية خسائر.

يذكر أن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قد أصدر قراره رقم 1 في السادس من أبريل 2013 والقاضي بإنشاء مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وتعمل مبادرة "وثيقتي" على مشاركة العديد من الوثائق أو الفيديوهات الأرشيفية من أجل نشر الوعي والثقافة بتاريخ وتراث الإمارات.

يذكر أن تلك الطائرة كان اختطفها أربعة فلسطينيين في أكتوبر من عام 1977 وهي طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا من طراز بوينغ 737 وهي الرحلة رقم 181 وعلى متنها 87 راكبا. وقيل في حينه إن العملية من تخطيط القيادي الفلسطيني وديع حداد من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.