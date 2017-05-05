بالصور.. حين يكون وجه الإنسان سبب نبذه وتعرضه للإساءات

يعاني بعض الناس جراء مظهرهم، بالتحديد الوجه، حيث يتعرضون للتحامل من قبل "الجهلاء" الذين ينظرون للإنسان على أنه مجرد مظهر خارجي.

وفي تجربة مثيرة عرض سبعة أشخاص #مشوهي_الوجه تجاربهم مع الآخرين وكيف ينظرون إليهم، وذلك في برنامج بالقناة التلفزيونية "أيه بي سي".

ويهدف العرض إلى كسر الصورة النمطية و #الاضطهاد الذي يتعرض له هؤلاء من السذج.

وقد شارك في النقاش كل من كارلا فيندلاي، كيران هيغينز، دين كليفورد، إيلي من أديلايد، برادلي دولينغ، بليندا داونز، فال من بيرث، الذين يعانون جميعهم من مجموعة من #التشوهات في الوجه ولدوا بها أو نتجت لاحقا في حياتهم لحوادث أو #أمراض، بحيث لا يستوفي مظهرهم بالضرورة المعايير الاجتماعية الشائعة.

وفي البرنامج الحواري "لا يمكن أن تسأل عن ذلك"، كشفوا عن تعليقات صادمة يسمعونها من الآخرين، وكذلك الأسئلة المزعجة وأبسطها "ما الذي جرى معك؟".

تعليقات مسيئة

وتقول فال التي تعاني من حروق في الوجه وبنسبة 80 بالمئة من جسدها، إن الكثير ممن يقابلونها من الغرباء يسألونها: "كنا نعتقد أن هذا وجه ميت".

في حين أن السيدة فيندلاي، التي تعاني من #التهاب_الجلد و #حكة مستمرة، فتقول إن بعض من قابلوها قالوا إنها #قبيحة و"مثيرة للاشمئزاز".

وتقول: "ذات مرة كنت في حانة عندما اقترب مني رجل بلا مقدمات وسألني ما بك؟ فأجبته: لا شيء.. ثم أصر قائلا: ما الخطأ إنك تبدين مثيرة للاشمئزاز".

ومرة ذهبت للقاء رجل تعرفت عليه عن طريق شبكة الإنترنت، فسألها: "أليس لديك من رغبة لتغيير وجهك حتى تبدين أقل بشاعة؟".

وفي عام 2013 تعرضت لإساءات في منتدى على الشبكة، بأكثر من 500 تعليق قاسٍ، بما في ذلك من سخر منها أن تحرق بالنار، وآخر قال إنها تبدو كشيء تقيأه كلبه.

وقد كتبت جراء الإحساس بالغضب على تويتر: "من فضلكم لا أريد أية شفقة، ولا تدعو لي فأنتم لن تفيدوني".

الشفقة المؤلمة

أما دين كليفورد، الذي يعاني من انحلال البشرة المسمى "بولوسا"، وهو اضطراب وراثي يجعل الجلد يصبح هشاً جداً وحساساً للغاية لأي صدمة أو احتكاك، فهو أيضا يتعرض للتعليقات الساخرة.

وهناك إيلي التي تحلم بأن تواعد أحد الناس، ولكن دون جدوى، فهي ما زال تنتظر ذلك اليوم الذي يبدو شبه مستحيل، وتقول إنها لن تغير شكلها.

وتقول: "لقد ولدت هكذا، مثلما يولد بعض الناس بشعر أشقر وآخرون بشعر أحمر، هذا هو الفرق. ولقد ولدت بعين واحدة، وأنتم قد ولدتم بعينين".

وكشف معظم الضيوف أن من بين جميع ردود الفعل التي يتلقونها لمظهرهم، فإن الشعور بالشفقة هو الشيء الأكثر إيلاما.

ويقول دولينغ الذي تغطي وجهه البثور، إنه غالبا ما يختبر ذلك، حيث يسمع ردة فعل الآخرين الذين يصفونه بـ "البائس الفقير" أو قولهم "من الصعب أن يكون المرء مثلك".