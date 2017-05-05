فيديو لرئيسة فرنسا المحتملة ترشق بالبيض

تعرضت مرشحة اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين #لوبان، لموقف محرج، الخميس، أثناء إحدى محطاتها في بلدة غرب #فرنسا.

فقد تجمع نحو 50 شخصاً لدى وصولها إلى شركة ملاحة في بلدة دول دي بريتاني، ورشقوها بالبيض هاتفين "فليخرج الفاشيون".

إلا أن حراس لوبان، ولحسن حظها تمكنوا من حمايتها، وغطوا رأسها، وأدخلوها بسرعة إلى داخل مبنى الشركة.

يذكر أن منطقة بريتاني لم تمنح المرشحة صاحبة الأفكار التي وصفت بالمتطرفة إلى حد ما والانغلاقية، أكثر من 15 بالمئة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التي جرت في 23 أبريل.

وأتت تلك الزيارة غداة مناظرة تلفزيونية "عدائية" بين المرشحين لوبان وإيمانويل #ماكرون، حيث تقاذفا الانتقادات اللاذعة.