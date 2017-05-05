فيديو مؤثر لطفلة مبتورة الرجل.. شاهد ردة فعل صديقاتها؟

لو أن عالم الكبار شبيه بعالم الصغار، لكانت انقلبت كل المعادلات، وأضحت الحياة بالتأكيد أكثر تسامحاً. لعل هذا ملخص الفيديو المؤثر الذي انتشر، الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن بثته قناة بي بي سي، ويظهر فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات، تعيش كما نظيراتها في عمرها بكل عفوية وفرح على الرغم من إعاقتها.

فـ"أنو"، تلك الفتاة البريطانية الصغيرة المبتورة الرجل، والتي وضع لها الأطباء رجلاً اصطناعية "زهرية" اللون، لا تعيش أي نوع من الحرج أو التفرقة بين زميلاتها.

في الفيديو الذي يخطف القلوب، تظهر "أنو" في ملعب مدرستها في بريمينغهام، وقد تجمعت صديقاتها حولها، فعانقتها واحدة وقبلتها أخرى، في لحظات تضج بالفرح وقبول الآخر المختلف!

وعند سؤال "أنو" عن رجلها الزهرية كما تسميها، أكدت أنها تساعدها على الركض والرقص بشكل أسرع، لافتة إلى أن هذا الون هو المفضل لديها.