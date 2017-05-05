مخترعة لعبة "السبينر" الشهيرة تفجر مفاجأة!

لعبة السبينر التي خطفت "عقول" التلاميذ صغاراً وكباراً في أيامنا هذه وانتشرت في العديد من بلداننا العربية، ليست بالجديدة على ما يبدو.

فقد اخترعتها امرأة تدعى كاثرين هاتنغر، قبل عقدين من الزمن، بهدف تلسية ابنتها سارة التي كانت تبلغ 7 سنوات من العمر في حينها.

إلا أن المفاجأة التي فجرتها مخترعة تلك اللعبة، أنها لم تجنِ فلساً واحداً منها، والسببب أنها لم تكن تملك مبلغ 400 دولار أميركي لتجديد رخصة براءة الاختراع، بحسب ما أكدت كاثرين البالغة اليوم 62 عاماً.

وفي التفاصيل، أن كاثرين المتحدرة من وينتر بارك في فلوريدا الأميركية، تمسكت باختراعها هذا لـ 8 سنوات، قبل أن تستسلم في العام 2005 بسبب 400 دولار فقط.

مبلغ زهيد نسبياً، إلا أنه حال دون أن تحقق تلك الأم المبدعة أموالاً طائلة من اختراعها هذا الذي ملأ الدنيا وشغل الناس بعد العشرات من السنوات.

وفي تعليقها على حلمها المجهض هذا، قالت كاثرين لصحيفة "الغارديان" البريطانية :" ببساطة لم أكن أملك المبلغ".

إلا أن "حمى" تلك اللعبة انتظرت 20 سنة قبل أن تجتاح العديد من البلدان حول العالم لا سيما المدارس، ما جعل بعض الإدارات التربوية تمنعها.

كما أن اللعبة حققت أرباحاً كبيرة في كافة متاجر الألعاب الكبرى!

لعلها بالنسبة لكاثرين لعبة الفرص الضائعة، أو ببساطة الصدف، وكيفية اقتناصها في التوقيت المناسب!