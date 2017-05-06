بالفيديو.. تخيل لو أنك في طائرة تعمل بالطاقة الشمسية!

تخيل لو كنت راكباً في طائرة تعمل بالطاقة الشمسية؟! الأكيد أن الفكرة غير مألوفة، لكنها واقعية أكثر مما تتخيل.

فيوم الجمعة، نجحت سولار ستراتوس، أول طائرة تعمل بالطاقة الشمسية، والمصممة للتحليق في الطبقات العليا من الغلاف الجوي في أول اختباراتها بالطيران على علو منخفض في سماء #سويسرا.

وقد أقلعت الطائرة من مطار بايرن غرب سويسرا عند الساعة السادسة صباحاً بتوقيت غرينتش، بقيادة الطيار دميان هيشي، في رحلة استغرقت 7دقائق، حلقت فيها سولار ستراتوس SolarStratosعلى ارتفاع 300 متر فقط، قبل أن تعود إلى قاعدتها.

وفي الأساس، صممت الطائرة للتحليق على ارتفاع 25 ألف متر، وهو ارتفاع يستحيل على الطائرات التقليدية بلوغه، وستكون بذلك أول طائرة ترتفع إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي للأرض.

يبلغ طول سولار ستراتوس 8 أمتار ونصف المتر، وطول جناحيها 24 مترا و80 سنتيمترا. وتزن 450 كيلوغراما، وهي مغطاة بـ 22 مترا مربعا من الألواح الشمسية تؤمن لها طاقة متواصلة من دون انقطاع.

ويأمل المغامر السويسري رافايل دوميان، صاحب المبادرة في هذا المشروع، أن يكون أول طيار يحلق في الطبقات العليا للغلاف الجوي في العام 2018 .

وستستغرق الرحلة إلى الطبقات العليا من الغلاف الجوي خمس ساعات، ساعتان ونصف صعودا، وخمس عشرة دقيقة تمضيها في حدود الغلاف الجوي مع الفضاء، فيما زمن هبوطها عادة على سطح الأرض يستغرق ثلاث ساعات.