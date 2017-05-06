من صاحب الرقم الذي نشرته ميشال أوباما وحذفته سريعا؟

أرسلت #السيدة_الأميركية_الأولى سابقاً #ميشال_أوباما خطأ في تغريدة رقم #هاتف أحد موظفي #البيت_الأبيض السابقين.

وقد احتوت التغريدة رقم الهاتف فقط، ورغم أن ميشال حذفت التغريدة سريعاً فإن الأمر لم يفت بعض المتابعين لها، البالغ عددهم 8 ملايين عبر "تويتر".

وقد تبين أن رقم الهاتف الوارد في التغريدة عائد لدانكن وولف، وهو مصور فيديو وثق لسنوات عائلة أوباما في البيت الأبيض، وعمل لصالح صحيفة "نيويورك تايمز". كما أنه عمل لسنوات مع شركات عالمية.

وقد تبين لاحقاً أن الرقم لا يزال يعمل، وقد أورده وولف نفسه على موقعه الخاص على الانترنت.

وتعليقاً على "التغريدة"، قال مسؤول في الفريق الذي يعمل مع الرئيس السابق باراك أوباما وزوجته ميشال منذ مغادرتهما البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، إن التغريدة ناجمة عن خطأ وليس #قرصنة.