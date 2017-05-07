فيديو.. أردوغان حكم لمصارعة ابنه وكبير مستشاريه

ضجت #مواقع_التواصل_الاجتماعي بمقاطع فيديو تظهر بلال أردوغان ضمن مسابقة لمصارعة "الماس" بينه وبين حمزة يرلي كايا كبير مستشاري والده رئيس الجمهورية #رجب_طيب_أردوغان.

وأقيمت المباراة بين #بلال_أردوغان وكبير مستشاري رئيس الجمهورية حمزة يرلي كايا، برعاية الاتحاد الدولي للعبة، أما المفاجأة فكانت أن حكم المباراة كان رئيس الجمهورية أردوغان نفسه، وانتهت بينهما بالتعادل، علماً أن بلال أردوغان يترأس الاتحاد العالمي للعبة.

ما هي مصارعة "الماس"؟

تعتبر مصارعة "الماس" من الرياضات المعروفة عبر التاريخ، وتمنح هذه الرياضة لاعبيها القوة الجسدية اللازمة، وسرعة التصرف والتحرك، والتحمل، إضافة إلى الشجاعة والقدرة على العيش في ضغوط لفتراتٍ طويلة، فضلاً عن فوائدها النفسية.

وتبدو هذه الرياضة سهلة وبسيطة للوهلة الأولى، بعد أن تعرف أنها تقوم على "عصا" بسيطة يقوم كل لاعب بسحبها في اتجاهه جالساً على الأرض. إلا أن لها قواعد وقوانين صارمة، من بينها ضرورة ألا يلمس كلا اللاعبين بعضهما البعض أو يعانقا بعضهما أو يدفع بعضهما البعض.

كما أن قواعدها واضحة وبسيطة لا تفتح المجال أمام النقاشات والجدال، وتحتاج هذه الرياضة لتشغيل كافة عضلات الجسم، وعلى رأسها عضلات الذراع والأفخاذ والبطن والخصر والظهر.