النرويج ستقتل 2000 حيوان لهذا السبب

أجازت السلطات النرويجية، الاثنين، قتل ألفين من حيوانات الرنّة في مسعى للقضاء على #مرض يصيب باضطراب حركي دائم سجلت بعض الحالات منه في أراضيها.

ويطلق على هذا المرض اسم الاعتلال الدماغي المزمن، وهو مرض معد معروف في #أميركا_الشمالية ولكن لم يسجل انتقاله للإنسان من قبل. والحالات المسجلة في النرويج هي الأولى من نوعها في #أوروبا.

ويؤدي هذا المرض إلى اضطراب في حركة #الحيوان المصاب به ونقص في الوزن يؤدي إلى الموت.

وللمرة الأولى في أوروبا، رصد وجود هذا المرض العام الماضي في #النرويج. ومنعا لانتشاره، قررت السلطات القضاء على القطيع الذي تعيش ضمنه الحيوانات المصابة في منطقة نوردفييلا الجبلية جنوب غرب البلاد.

وأعطت وزارة #الزراعة، الاثنين، موافقتها على هذا الإجراء "استناداً إلى المعلومات المتوفرة لنا والتوصيات التي أجمع عليها الخبراء".