شاهد.. لماذا قذفوا امرأة مسنة في حمام سباحة؟

عندما طلبت #امرأة_مسنة بيضاء من مجموعة من الشباب السود بجوار #حمام_سباحة الحد من الضوضاء، حدث ما لم يتوقعه أحد.

وحسب #مقطع_الفيديو الذي رصد الواقعة، وظهر على الإنترنت، الأحد، ما إن انتهت المرأة المسنة، التي لا تزال هويتها مجهولة، من حديثها، اندفع نحوها مراهق أسود ودفعها نحو الأرض بعنف بالغ، ثم أسرع وسط ضحكات رفاقه إلى سحبها من قميصها وقدمها إلى داخل حمام السباحة وقفز معها.

الكلبان استطاعا الفرار قبل قذف صاحبتهما في حمام السباحة بقسوة بالغة.

وسارع المتورطون في الواقعة إلى الفرار، ولم ترد معلومات عن إصابات لحقت بالمرأة العجوز. ولا يزال زمان ومكان الواقعة مجهولين، بحسب صحيفة #ديلي_ميل البريطانية.

المراهق الأسود الذي ارتكب السلوك البشع بدا في العشرينيات، وسُمع رفاقه يصرخون من حوله: "اقذفها في حمام السباحة".

وكانت مجموعة من الشباب يحتفلون بجانب حمام سباحة عندما بادرتهم #المرأة_العجوز بطلبها، وجاء رد الفعل الصادم.