صورهما أشعلت تويتر.. من الأكثر جاذبية: ماكرون أم ترودو؟

اشتعلت الأوساط السياسية في #أوروبا على مدى الأيام الماضية حول من سيخلف فرانسوا #هولاند ويصل #الإيليزيه.. #إيمانويل_ماكرون أم #مارين_لوبان.. حتى انتهت الجولة الثانية من #الانتخابات_الفرنسية، مساء الأحد، بإعلان ماكرون "سيداً" للإيليزيه.

فقد أصبح #ماكرون، الذي لا يتجاوز 39 عاماً من العمر، أصغر رئيس للجمهورية عرفته #فرنسا.

وبعد الإعلان بدقائق، بدأت أوساط أخرى تشتعل.. وهي أوساط #مواقع_التواصل_الاجتماعي، حيث إن رواد الـ"سوشيال ميديا" ينظرون إلى أشياء أخرى، بعيداً عن "ثقل دم السياسية".

فقد اشتعل "تويتر" بتغريدات وتساؤلات "من الطراز الأوروبي" تدور حول محور واحد.. من أكثر قادة الغرب جاذبية: الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون أم رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو (45 عاماً)؟

وبدأت الحالمات من #فتيات "تويتر" يتخيلن كيف سيتابعن اللقاء "السياسي" الذي سيجمع الزعيمين معاً على شاشات التلفزيون والمواقع الإخبارية، وكأنهن يترقبن فيلماً رومانسياً سيُعرض في دور السينما قريباً.

وغرد أحد المتابعين قائلاً: "الليبراليون بالفعل لديهم #أكثر_الساسة_جاذبية.. ترودو وماكرون.."، بينما غرد آخر: "جاستين ترودو طلب من إيمانويل ماكرون أن ينافسه على لقب القائد الأكثر #جاذبية بمجموعة الـ7"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل".

يذكر أن مجموعة الدول الـ7 الصناعية تضم أيضاً رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، والرئيس الأميركي دونالد #ترمب، ورئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وكتبت إحدى المغردات الحالمات قائلة: "كل ما نحتاجه الآن هو مقطع فيديو يجمع ترودو وماكرون يتحدثان معاً بالفرنسية.. هذا سيحقق كل أحلامنا..".

يذكر أن الزعيمين متزوجان. فزوجة ترودو هي #صوفي_ترودو وهي تصغره بأربع سنوات، أما زوجة ماكرون فهي #بريجيت_ماكرون وهي تكبره بـ25 عاماً.

وبغض النظر عن نسبة الجمال والأناقة التي تتمتع بهما كلا السيدتين، فبالتأكيد أصبحت صوفي وبريجيت محط أنظار نساء أوروبا وكندا، وربما أيضاً تصبحان عرضة للإصابة بـ"سهام الحسد" الصادرة من أعينهن.

إلا أن السؤال سيبقى دوماً للقارئ أن يحدد.. أيهما الأكثر جاذبية.. ماكرون أم ترودو؟