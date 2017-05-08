ليست وفية دائماً.. الكلاب قد تقتل أحياناً صاحبتها عضاً

قتلت كلاب صاحبتها في ولاية #كارولينا_الشمالية بالولايات المتحدة الأميركية، وهي أم لثلاثة أطفال.

وعثرت #الشرطة_الأميركية على جثة جين إيغلي، 59 عاماً، الاثنين الماضي، داخل منزلها بعد أن هوجمت وقتلت بواسطة أحد كلابها. ووجد المحققون على جثتها ما يشبه عضات حيوان.

وأفادت #الشرطة، بعد تلقي بلاغ من جيران المرأة، أن كلباً عدوانياً بالداخل حال دون دخولهم لمعاينة المنزل، حيث وجدت جين إيغلي جثة هامدة بلا نبض، وعليها آثار عضات.

ولم تجد السلطات مفراً سوى قتل الكلب، وهو من فصيلة "ماستيف" الجنوب إفريقية أو ما يطلق عليه "بوير بويل"، وهي كلاب معروفة بضخامتها وشراستها ونهمها الكبير في تناول الطعام، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال مسؤولون إن 7 كلاب أخرى عثر عليها بداخل المنزل، منها 6 من فصيلة "بوير بويل" سيتم قتلها قتلاً رحيماً لصعوبة تحديد الكلب أو #الكلاب التي ارتكبت #الجريمة، بالإضافة إلى كلب من فصيلة "بيرنيه الكبيرة" لن يتم قتله. والكلاب من الفصيلة الأخيرة تستخدم بصفة أساسية في أعمال الحراسة.

وتحدث أقارب وجيران للمرأة عن السوك العدواني المتكرر للكلب الذي قتلته الشرطة. وقبل الواقعة، نشرت المرأة الضحية صوراً للكلاب على "فيسبوك" و"إنستغرام".