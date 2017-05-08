مئات الطيور المهاجرة تلقى حتفها لاصطدامها بناطحة سحاب

قتلت مئات الطيور أثناء اصطدامها بناطحة سحاب، خلال رحلة هجرة، حيث تم العثور على إجمالي 395 من #طيور_الهوازج الميتة بجوار #المبنى_الوطني_الأميركي، الذي يعتبر أعلى #ناطحة سحاب في وسط مدينة #جالفيستون بولاية #تكساس.

وقالت جمعية بيئية محلية: "إن الطيور من المحتمل قتلت بسبب مزيج من سوء الأحوال الجوية والأضواء الساطعة القادمة من المبنى".

وقالوا إن الأحوال الجوية السيئة ليلة الأربعاء الماضي، ربما تكون قد تسببت في أن يتحرك القطيع في ارتفاع أقل من المعتاد، وزاد من تفاقم المشكلة الأضواء الغامرة.

وقال #ريتشارد_جيبونز، أحد مديري المحافظة على المجتمع في الجمعية البيئية، إنهم يشجعون أصحاب المباني الطويلة على التقليل من هذه الإضاءة لحماية الطيور.

هل كانت الطيور مرهقة؟

وقد تم العثور على الطيور الميتة لأكثر من 20 نوعاً مختلفاً، وفقاً لصحيفة الغارديان، وقد كانت قادمة من #أميركا_الوسطى والجنوبية وقد تكون تعبت من الطيران فوق #خليج_المكسيك، ما زاد من الإرهاق.

وعثر على ثلاثة من الطيور أحياء وسط الجثث، وتم نقلها إلى مركز الحياة البرية في تكساس لإعادة التأهيل.

وذكرت وحدة خدمات الحيوان التابعة لشرطة جالفستون إنه سيتم دراسة جثث الطيور، لحماية السكان، كذلك منع المزيد من وفيات الطيور مستقبلا.

وطيور الهوازج هي مجموعة من الطيور صغيرة الحجم، وتكون ملونة في أغلب الأحيان.