جدارية في بريطانيا تنتقد خروجها من الاتحاد الأوروبي

رسم فنان الشارع البريطاني #بانكسي أول عمل #جداري له مستوحى من قرار خروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي، يظهر رجلا يكسر نجمة من #نجوم علم الاتحاد بإزميل.

وعثر على العمل صباح الأحد على جدار مبنى في دوفر، أقرب المدن الإنجليزية إلى أوروبا القارية، ومن حيث تنطلق غالبا المراكب التي تجتاز بحر المانش باتجاه الشواطئ الفرنسية.

ويظهر هذا العمل علما أوروبيا تشقق تحت ضربات إزميل بيد رجل يعتلي سلما، وهو يحاول أن يكسر إحدى نجوم علم الاتحاد الأوروبي.

ونشرت صورة من هذه اللوحة على الموقع الرسمي لبانكسي.

وبانكسي فنان شارع بريطاني مشهور جدا، لكنه لا يعلن هويته الحقيقية ولا يكشف وجهه.

وفي أواخر العام 2015، رسم بانكسي على الضفة الأخرى من بحر المانش جداريات عن المهاجرين، صوّر في إحداها مؤسس شركة "آبل" ستيف جوبز، وهو ابن مهاجر سوري، يرتحل حاملا حقيبة وجهاز كومبيوتر.