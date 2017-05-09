شاهد.. رد فعل فنان العرب بعد منحه الدكتوراه الفخرية

تناقل جمهور #فنان_العرب بحب ردة فعله الطريفة بعد الإعلان عن منحه #الدكتوراه_الفخرية من #الجامعة_الأميركية بالقاهرة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بهذه المناسبة وسبق حفلته المرتقبة مساء غد في #دار_الأوبرا_المصرية في #القاهرة، حيث أوضحت تعابير وجه النجم الكبير رأيه المسبق في لقب "الدكتور" أثناء مقدمة الإعلامية جومانا بوعيد قبل أن يعلنها صريحة على طاولة المؤتمر رافضا أن يناديه الجمهور بالدكتور مكتفيا بلقبه التاريخي المفضل "فنان العرب"، وقال: "لا تنادوني دكتور أرجوكم.. لا تنادوني بهذا اللقب".

ومنحت الجامعة الأميركية الدولية للدراسات المتخصصة شهادات دكتوراه فخرية للفنان محمد عبده والأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن والموسيقار طلال.

وكانت وقائع المؤتمر قد تابعها جمهور فنان العرب عبر بيرسكوب 3bdawya@ حيث أجادت في نقل الحدث منذ لحظاته الأولى.