فضيحة جديدة على متن يونايتد إيرلاينز.. أرنب في الثلاجة!

يبدو أن شركة الطيران الأميركية المحلية #يونايتد_إيرلاينز، لا تتوقف عن تلقي الضربات، فبعد الفضائح المتتالية التي واجهتها خلال الأسابيع المنصرمة، منها فضيحة #سحل_راكب ، وأخرى لنقل مسافر إلى غير الوجهة التي أراد، ها هي اليوم تواجه مشكلة جديدة، فقد نفق أرنب ضخم كان صاحبه يسعى لتحطيم الأرقام القياسية به، على متن الطائرة.

وفي التفاصيل، طالب أصحاب أرنب عملاق يدعى سايمون عثر عليه نافقا بعد رحلة على متن الطائرة يوم الاثنين بأن تدفع الشركة تعويضاً مالياً، كما طالبوا بإصدار أمر بإجراء تحقيق من خارج الشركة وإعادة تقييم الكيفية التي تعامل بها الشركة الحيوانات على متن طائراتها.

وقال محامون يمثلون أصحاب سايمون، الذين اشتروه أملا في الفوز بلقب أضخم أرنب في العالم في معرض بولاية #أيوا هذا الصيف، إنهم سيتخذون إجراء قانونياً إذا امتنعت الشركة عن الرد خلال سبعة أيام.

وضعوا الأرنب في الثلاجة وأحرقوه!

وأضاف فريق المحامين أنه من الممكن أن يكون الأرنب الذي يبلغ طوله مترا نفق بعد وضعه في ثلاجة لمدة 16 ساعة، بعد أن هبطت الطائرة القادمة من لندن في شيكاغو.

كما أن الشركة لم تكتف بذلك، بل دمرت فيما بعد رفاته دون إذن أصحاب العلاقة، بحسب ما أفاد المحامون.

وقال جاي كوك، رئيس فريق المحامين الذين يمثلون أصحاب الأرنب، وهم مجموعة مستثمرين من ثلاثة أشخاص "يمكن ليونايتد إيرلاينز أن تصدر ما تشاء من بيانات، لكن مصداقية شركتهم باتت محل شك عندما قاموا في الحال بإحراق رفات الأرنب العملاق سايمون دون موافقة أحد". وتابع قائلا "دمروا الدليل".

الشركة حزينة

في المقابل، نفى تشارلز هوبارت، المتحدث باسم يونايتد إيرلاينز، نفوق سايمون في ثلاجة. وقال في بيان مكتوب، إن الشركة تراجع رسالة تحدد المزاعم، وإنها تشعر بالحزن لنفوق سايمون، وتتعامل بجدية مع مسؤوليتها عن نقل الحيوانات الأليفة.

وأضاف هوبارت أن الأرنب وصل إلى شيكاغو في حالة جيدة على ما يبدو، وشوهد يتحرك داخل حظيرة بعد نحو 35 دقيقة. واستطرد قائلا "لاحظ ممثل للحظيرة بعد ذلك بفترة قصيرة أن سايمون لا يتحرك وأنه نفق". ولم يرد على المزاعم المتعلقة بالإحراق.

في حين قال كوك إنه سيكون من الصعب تحديد سبب النفوق، لأنه جرى تدمير رفات الأرنب، لكنه طالب في رسالة بأن تسلم يونايتد جميع السجلات المتعلقة بالتحقيق الذي أجرته، بما في ذلك صور الدائرة التلفزيونية المغلقة.

كما طالب المحامي بتحقيق مستقل وبغرامات على سبيل التعويض وغرامات اقتصادية وعقابية. وقال كوك إنه كان من المتوقع أن يفوق سايمون حجم والده، الذي اعتبر أكبر أرنب في العالم، ليحظى بهذا اللقب، وإنه لا بد من تعويض أصحابه عن الخسائر الاقتصادية التي كان من المحتمل أن يجنوها من عرض الأرنب العملاق.

وأضاف أن مجموعة المستثمرين اشتروا سايمون من مربين للسلالة في انجلترا، وقاموا بنقله جوا إلى الولايات المتحدة، حيث كان سيعرض في معرض ولاية أيوا في أغسطس/آب حيث كان سيتوج كأكبر أرنب في العالم.